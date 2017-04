Direitos Humanos Vai à Escola retoma atividades com alunos da Rede Estadual

Campo Grande (MS) – O projeto Direitos Humanos Vai à Escola, que é executado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED), por meio do Programa Cultura, Arte e Paz (CAP), iniciou, na semana passada, as atividades com os alunos das escolas estaduais Zélia Quevedo Chaves, localizada no bairro Iracy Coelho e José Mamede de Aquino, no Jardim Aeroporto, ambas na Capital.

A equipe técnica da Coordenadoria de Educação e Capacitação em Direitos Humanos (CECDH) da Sedhast apresentou o projeto aos alunos, estabelecendo o cronograma de ação que será executado no período de três meses com as turmas, juntamente com o questionário que norteará o rumo das oficinas realizadas uma vez por semana em cada escola.

Na próxima semana a Escola Estadual Padre José Scampini também receberá o início das atividades do projeto, fechando o começo das atividades nas três escolas deste semestre.

DH Vai à Escola

A missão dos Direitos Humanos Vai à Escola é de desenvolver nos adolescentes e jovens, a consciência da realidade e de suas potencialidades através do aprimoramento ético e de cidadania, criando oportunidades de atuação positiva na sociedade, priorizando a educação em direitos humanos, garantindo o acesso à informação e orientações independente de gênero, idade, condição social, credo, raça ou religião.

Texto: Leomar Alves Rosa, assessoria Sedhast

Foto: Divulgação

Veja Também

Comentários