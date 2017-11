Direitos Humanos em Ação encerra semestre com mais de três mil atendimentos

Campo Grande (MS) – O projeto Direitos Humanos em Ação/Vai à Escola, realizado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast,) em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Sed) através do Programa Cultura, Arte e Paz (CAP), encerrou suas ações deste segundo semestre de 2017 na sexta-feira (10.11), totalizando 3.750 atendimentos.

As escolas indicadas pela SED para o desenvolvimento do projeto neste segundo semestre são: EE Carlos Henrique Schrader (no Jardim Flamboyant); EE João Carlos Flores (no Rita Vieira); EE Luiza Vidal Borges Daniel (no Bom Jardim); e EE Professora Zélia Quevedo Chaves (no Iracy Coelho).

A Superintendência da Política de Direitos Humanos (SUPDH/Sedhast) e a Coordenadoria de Educação e Promoção em Direitos Humanos (CEPDH) informam também que dentre essas escolas, a EE Professora Zélia Quevedo Chaves solicitou para a SED que o projeto continuasse neste semestre, pois segundo relatório do diretor, houve grandes mudanças de alunos na escola e, por esse motivo, o projeto foi realizado em outras turmas desta vez do Ensino Fundamental.

“Eu pude perceber que os alunos foram muito participativos, e desde o primeiro dia da oficina até o último dia dá para perceber a grande mudança entre os alunos, com relato até mesmo dos professores e diretores das escolas. Isso para mim foi uma grande conquista, pois eu sei que não posso mudar todos os alunos que participam do projeto, mas se eu mudar a metade já será uma grande conquista para mim”, contou uma das técnicas do programa, Andressa da Silva.

Para a técnica Marlucy Marques, o Projeto DH Vai à Escola é um trabalho muito relevante. “Para mim enquanto técnica e como pessoa humana, pois ao mesmo tempo que levamos para os alunos que os direitos humanos está dentro de cada um de nós, também percebemos o quanto esses alunos são carentes dessa informação e não se dão conta de quanto seus direitos são violados. A escola é sem dúvida um importante espaço de reflexão e ação e nós através do projeto DH Vai à Escola, estamos estimulando a erradicação de todas as formas de violação de direitos”, diz.

Também fazem parte da equipe do programa os profissionais Aparecida Kamy de Calais, Deusnilza da Cruz Martins Galvão, Edmar Antônio Francelino dos Santos, Gislaine Spessoto Soares Matoso , Rosemary Farias da Silva, e como coordenadora, Sabrina Frazeto da Silva, e a superintendente da Política de Direitos Humanos, Ana Lúcia Américo Antônio.

As temáticas trabalhadas foram Direitos Humanos, Valores, Protagonismo e empreendedorismo.

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

Fotos: Ana Paula Oliveira