Dirceu Lanzarini não resiste e morre após ser atingido por tiros

O secretário especial do Governo do Estado e ex-prefeito de Amambaí, Dirceu Lanzarini, não resistiu aos ferimentos e faleceu no início da tarde desta segunda-feira. Ele foi atingido por dois disparos, junto do genro. A polícia investiga quem foi o atirador, supostamente um funcionário da fazenda de Lanzarini. Ele chegou a ser transferido para hospital em Dourados, mas não resistiu. Os tiros atingiram sua cabeça.

Biografia

Natural de São Paulo (SP), formou-se engenheiro agrônomo e mudou para Amambai no início do anos 1990, para trabalhar em empresas do Grupo Sperafico. Atuou como assessor do ex-deputado federal Dilso Sperafico e candidatou-se à prefeitura de Amambaí em 1996, sendo reeleito em 2000. Foi presidente da Assomassul no mesmo período.

Em 2006 disputou uma cadeira na Assembleia Legislativa, ficando na primeira suplência. Em 2008 teve a candidatura à prefeitura de Amambaí cassada sob acusação de oferecer materiais esportivos a time do município em troca de votos. Conseguiu reverter a cassação e foi eleito prefeito para um terceiro mandato. Na época, era presidente da Fundesporte, no governo André Puccinelli. Desistiu da reeleição em 2012 e foi nomeado para cargo especial no governo de Puccinelli. Sempre ligado ao Partido da República, do então deputado estadual Londres Machado, foi desligado da agremiação após acusação de homofobia. O próprio Londres providenciou o afastamento. Foi nomeado para cargo de assessor especial do governo Reinaldo Azambuja em dezembro de 2017 e promovia a articulação do governo na região. Deixa duas filhas.