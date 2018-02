Diplomatas europeus e representante do Irã tiveram reunião

Diplomatas europeus se reuniram com uma autoridade sênior iraniana neste sábado. O foco das discussões foi o conflito no Iêmen, de acordo com autoridades ocidentais e iranianas. Os diplomatas europeus buscam preservar o acordo nuclear do Irã, ao qual o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça dar fim.

A reunião de sábado, que aconteceu à margem da Conferência de Segurança de Munique, marca um novo canal de discussões destinado a abordar a atividade do Irã. Presidido pela União Europeia, o grupo reúne diplomatas da Itália, Alemanha, Grã-Bretanha e França - o E4 - e o Irã, representado pelo vice-ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi.

A reunião trouxe à tona preocupações sobre o papel do Irã no sul da Síria e a possibilidade de conflito direto entre Irã e Israel.

Os governos europeus, que apoiaram fortemente o acordo nuclear iraniano, comprometeram-se a trabalhar com Washington para lidar com preocupações não nucleares, como o programa de mísseis do Irã e suas atividades regionais. Reino Unido, França, Alemanha e Estados Unidos criaram grupos de trabalho no mês passado para discutir isso, embora pessoas próximas às conversas afirmem que o trabalho está em uma fase muito precoce.