Diplomado, governador Reinaldo Azambuja quer gestão eficiente até 2022

Campo Grande (MS) – Governador, senadores, deputados federais e estaduais eleitores foram diplomado nesta sexta-feira, dia 14, em solenidade realizada no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo. Durante a cerimônia o governador citou conquistas do primeiro período de governo e garantiu gestão eficiente da máquina pública até 2022. Reinaldo destacou ainda a importância da sintonia com bancadas estadual e federal.

Reinaldo Azambuja ainda destacou que cumprir o planejamento de gestão é meta para o próximo mandato, a exemplo do que aconteceu no primeiro.

Dentre as metas cumpridas em seu primeiro mandato Reinaldo citou a reforma administrativa com diminuição de secretarias, reforma previdenciária estadual, renegociação da dívida do Estado, realização de 11 edições da Caravana da Saúde e o pagamento do melhor salário de professor do Brasil.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)