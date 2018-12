Diplomação 2018: Prazo para retirar credenciais no TRE termina nesta quinta-feira

Só terão acesso ao local os profissionais devidamente credenciados.

Campo Grande (MS) – Veículos e empresas de comunicação, que solicitaram credenciamento para a cobertura jornalística da solenidade de diplomação dos candidatos eleitos nas Eleições 2018, devem retirar as credenciais até esta quinta-feira (13.12), das 13h às 19h, no setor da Assessoria de Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS).

A diplomação será realizada na sexta-feira (14.12), às 19h30, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo – avenida Waldir dos Santos Pereira, s/nº Parque dos Poderes.

Só terão acesso ao local os profissionais devidamente credenciados. O TRE ressalta que não serão entregues credenciais no momento e local da solenidade.

O prédio do TRE está localizado na rua Desembargador Leão Neto do Carmo, nº 23 Parque dos Poderes.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom), com informações do TRE-MS