Diploma de Mérito Funcional é reconhecimento do Estado ao servidor aposentado, diz secretário

Campo Grande (MS) – Com objetivo de reconhecer o trabalho de servidores públicos que dedicaram toda trajetória profissional a serviços prestados a sociedade, o Governo do Estado por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) realiza na próxima terça-feira (29.8) a entrega do Diploma de Mérito Funcional a 619 servidores aposentados.

Desde a criação do Diploma de Mérito Funcional, instituído por meio do decreto n. 14.182/2015, já foram realizadas seis edições da solenidade de homenagem. “Até o momento tivemos a oportunidade de olhar nos olhos de 3.846 servidores aposentados e dizer muito obrigado! Essa é uma forma simbólica de agradecer a essas pessoas que dedicaram tantos anos da sua vida profissional a população de Mato Grosso do Sul” pontuou o Secretário de Administração e Desburocratização Carlos Alberto de Assis.

A 7º solenidade de reconhecimento do Mérito Funcional será realizada a partir das 14h no salão de exposições Loyde Bonfim de Andrade no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande. Na ocasião serão homenageados servidores de 62 municípios do Estado que se aposentaram no período de 31 de março a 31 de julho de 2017.

A cidade que concentra o maior número de aposentados homenageados no período é Campo Grande com 307 servidores, seguida de Dourados com 34, e Três Lagoas com 28. Os demais homenageados estão lotados nos seguintes municípios: Alcinópolis (2), Amambaí (7), Anastácio (6), Anaurilândia (2), Angélica (3), Antonio Joao (1), Aparecida do Taboado (6), Aquidauana (13), Aral Moreira (2), Bandeirantes (3), Bataguassu (7), Batayporã (4), Bela Vista (2), Bonito (2), Bodoquena (1), Brasilandia (1), Caarapó (3), Camapuã (1), Cassilandia (6), Coronel Sapucaia (3), Corumbá (15), Costa Rica (3), Coxim (13), Deodápolis (2), Douradina (1), Dois Irmãos do Buriti (1), Fátima do Sul (8), Glória de Dourados (4), Iguatemi (3), Inocência (2), Itaporã (5), Ivinhema (5), Juti (1), Jardim (10), Jateí (4), Ladário (2), Maracajú (3), Miranda (4), Mundo Novo (7), Naviraí (9), Nova Alvorada do Sul (2), Nova Andradina (13), Nioaque (1), Paranaíba (16), Pedro Gomes (3), Ponta Porã (17), Porto Murtinho (1), Paraíso das Aguas (1), Paranhos (3), Rio Verde de Mato Grosso (3), Ribas do Rio Pardo (1), Santa Rita do Pardo (1), São Gabriel D’Oeste (2), Sete Quedas (1), Sidrolândia (3), Sonora (1), Taquarussu (2), Terenos (1) e Vicentina (1).

Além das homenagens, a solenidade contará com apresentações culturais e sorteio de diversos prêmios como, forno elétrico, panela de arroz, secador de cabelo, batedeira, liquidificador, sanduicheira, vale compras, kit beleza, semi joias, almofadas e livros. Para informações entre em contato com a Superintendência de Gestão da Vida Funcional (Sugesf) pelo telefone (67) 3318-1418.

