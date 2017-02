Diogrande traz exoneração de Dácio Corrêa e nomeia nova coordenadora do 'Picolé'

Logo após o pedido oficial de exoneração por parte do colunista Dácio Corrêa, do cargo de coordenador do Centro de Múltiplo Uso "Picolé", a prefeitura publicou ontem à noite, em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a nomeação da nova coordenadora da unidade, Ediele Rosalen.

O colunista pediu a exoneração do cargo após ser flagrado por leitores em viagem para o Rio de Janeiro em pleno horário de expediente na terça-feira (22). Sua substituta é da área da Comunicação Social.

A mesma edição do Diogrande traz outras 28 nomeações de pessoas em cargos comissionados.

