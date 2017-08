Palestras sobre a Rede Siconv vai para Amambaí e forma 41 agentes multiplicadores

As palestras sobre a Rede Siconv têm entregue aos gestores públicos dos municípios de Mato Grosso do Sul um novo leque de oportunidades para a execução de políticas públicas. Isso porque eles passam a conhecer novos caminhos onde é possível conseguir recursos públicos federais para construir escolas, asfalto, pequenos negócios, realizar atividades esportivas, entre diversas outras ações, sem precisar contar exclusivamente com o recurso próprio. A 4º edição, realizada no município de Amambai formou 41 agentes multiplicadores em 12 diferentes municípios da região.

Fruto de parceria entre Governo de Mato Grosso do Sul, por meio de convênio firmado com o Ministério do Planejamento, Associação dos Municípios (Assomasul) e Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), as oficinas de capacitação tem aberto novos horizontes para muitos gestores. A secretária de Assistência Social de Iguatemi, Chrislayne Giovanna Martins, avalia que o curso fez a diferença.

“Trabalho com políticas públicas desde 2010. Sou formada em serviço social e sempre tive dificuldade em saber como buscar recursos, em qual porta bater. Foi então que participamos do curso sobre o Siconv e um leque de oportunidades foi aberto para mim e alguns secretários da nossa gestão. Já estamos conversando e nos conscientizamos que precisamos de uma equipe maior para gerir os convênios. Hoje tem apenas uma servidora que faz esse serviço. Nossa equipe toda adorou e já está falando a mesma língua. Com certeza é uma capacitação que faz a diferença na gestão de qualquer município”, declarou Chrislayne.

Cícero Augusto Abruel Antônio que trabalha na articulação e gestão estratégica do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MS), reforçou metodologia aplicada e o espírito de união dos grupos que realizam a capacitação oferecida pelo Governo. De acordo com ele, isso dinamiza e promove os agentes públicos a trabalhar em conjunto.

“Tem muita oportunidade. A didática que é usada é bastante dinâmica. É muito prático e conseguimos identificar com clareza como construir prazo para formular os projetos, estar atentos para nos manter adimplentes no Cadastro Único de Convênios (CauC) e dinamiza tudo isso com a união entre os grupos. Assim, alguém que veja um edital aberto, por exemplo, para trabalhar com comunidades indígenas e não tem em seu município, avisa o colega para participar porque isso trás de toda forma recursos para o nosso estado. Com certeza acrescenta muito no currículo de todos nós a ação que está sendo realizada”, disse.

O governador Reinaldo Azambuja parabenizou o grupo e destacou que até o final do ano todos os municípios receberão a capacitação para desburocratizar a máquina pública e ao mesmo tempo reforçar o caixa das prefeituras com dinheiro novo. “Estamos muito contentes com o interesse dos servidores em levar melhor qualidade de vida às suas comunidades. Os convênios federais viabilizam importantes investimentos na educação, saúde, infraestrutura, emprego e outros setores que atendem diretamente a população. Essa é a primeira vez que a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul ( Assomasul) lança o desafio de ir a campo, preparar as pessoas, com o Estado sendo parceiro de fato. A capacitação é uma ferramenta fundamental para levar melhoria de qualidade de vida a todos”, afirmou o governador.

O presidente da Assomasul, Pedro Arlei Caravina, destacou a importância da série de seminários municipais do Siconv (Sistema de Convênios) que a entidade está promovendo em parceria com o Governo do Estado, Ministério do Planejamento e Sebrae. “Entre as vantagens estão a agilidade na efetivação dos contratos, a transparência do repasse do dinheiro público e a qualificação da gestão financeira. Até o final do ano vamos passar por todos os municípios e esperamos melhorar assim a qualidade de vida dos sul-mato-grossenses com uma gestão pública eficiente”, afirmou.

O assessor técnico da Secretaria de Governo (Segov), Luiz Carlos Morenti – responsável pelas capacitações – explica que o treinamento é inédito e abrange desde a elaboração de projetos até a gestão e prestação de contas. “A ideia do governador é conseguir atravessar o momento de crise financeira mantendo investimentos importantes, aumentando entregas para a população e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Com o curso, os servidores aprendem a elencar as prioridades das cidades, fazer um levantamento de cenário das políticas públicas e desenvolvem um novo olhar para avaliar as propostas disponibilizadas pela União, de acordo com as demandas locais”, finalizou.

Texto: Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Divulgação.

