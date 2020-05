Dimas Covas: sem isolamento, teríamos 950 mil casos; hoje temos 84 mil casos

O diretor do Instituto Butantã e membro do Comitê de Contingência do Coronavírus, Dimas Covas, afirmou nesta quarta-feira, 27, durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, que sem as medidas de isolamento, o Estado teria 950 mil casos confirmados do novo coronavírus.

"As medidas de isolamento são a única ferramenta que dispomos para enfrentar essa pandemia. Nós não temos medicamentos nem procedimentos que sejam capazes de desativar o vírus", afirmou Covas durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, a curva de contágio "é dez vezes menor" e "a aceleração da pandemia também está em ritmo menor".