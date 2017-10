Diego, com lesão muscular, é cortado da Seleção Brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou hoje (3) que o meio-campo Diego, do Flamengo, está desconvocado da Seleção Brasileira para os próximos jogos contra a Bolívia, no dia 5, e o Chile, no dia 10.

O jogador se apresentou na manhã de hoje (3) com uma queixa de dor muscular na coxa esquerda. Ele foi avaliado pelo médico da seleção, Rodrigo Lasmar. “Realizamos exame de imagem e confirmamos uma pequena lesão muscular que o impede de participar do período de convocação”, informou o médico.

O técnico Tite não vai convocar outro atleta para o lugar de Diego e a seleção embarcará para os dois jogos, com 23 jogadores.

A Seleção Brasileira está concentrada na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, até amanhã (4), quando viajará para a Bolívia. O Brasil enfrentará os bolivianos nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), e o Chile, no dia 10, às 20h30, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

Veja Também

Comentários