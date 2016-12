Confira dicas para uma make perfeita de Réveillon

Saiba Mais OPORTUNIDADE Palestra sobre maquiagem acontece no dia 30

Quem aí vai passar a virada de ano de cara lavada? Seja com uma produção mais sutil ou uma bem chamativa, a festa de Réveillon pede uma maquiagem adequada para o tipo de festa. Assim como escolhemos a cor da roupa para simbolizar bons frutos para o ano que chega, é possível usar a mesma simbologia na maquiagem e vibrar com um ótimo astral para celebrar a chegada de 2017!

O maquiador Victor Rocha, explica que as cores que estão sempre em alta para as maquiagens de Réveillon são prata, dourado, além de cores claras e, dependendo de como será a festa da virada escolhida, dá até para caprichar no brilho da make. “Geralmente, as festas de fim de ano pedem mais glamour. Então, dá para brincar bem com olhos e bocas mais marcantes e deixar a make um pouco mais carregada, principalmente se você estiver usando branco, uma cor clássica e que abre possibilidades para uma make mais ousada”, explica.

Outra virada de ano bem clássica é na praia. “Para as meninas que preferem se divertir em um luau ou em uma festa na praia, vale apostar em uma make mais clean, que combine com a ocasião ao ar livre”, comenta.

Para ajudar na hora da make, o consultor da farmácia digital Netfarma preparou duas opções de maquiagens arrasadoras: uma para quem irá em uma festa mais glamourosa e outra para quem vai pular “as sete ondinhas”.

Réveillon na praia

A virada de ano ao ar livre, na praia, pode trazer alguns imprevistos como chuva e vento. Outro ponto a se destacar é que, quem está na praia, provavelmente, pode querer dar aquele mergulho à meia-noite. Então, a make para essa ocasião precisa ser menos carregada e mais simples.

Para os olhos: Use cores que puxem para o dourado, tons mais acobreados ou, ainda, um prata com pouco brilho ou cinza. Caso queira deixar a make mais divertida – o que na praia é muito válido -, pode-se usar um pouco de glitter no cantinho dos olhos. “Passe com os dedos mesmo e dê batidinhas para retirar o excesso de brilho”, ensina. A recomendação é esquecer os cílios postiços e usar uma máscara de cílios à prova d'água. “Lembre-se: pode chover, e você pode querer mergulhar, então, não corra o risco de borrar a make”. Um delineador de traço fino pode dar o toque final elegante e discreto.

Para a boca: Prefira batons em tons nude e que sejam fáceis de retocar. “Esse é um detalhe importante, já que você não terá um bom toalete por perto, com espelho e boa luz, para retocar os lábios”. Caso queira usar vermelho ou rosa, opte por batons matte, que fixam mais e garantem mais durabilidade, mesmo que você coma, beba ou beije bastante durante a festa na praia.

Réveillon em uma festona

Se você vai celebrar a chegada de 2017 em uma festa em um hotel, restaurante ou ainda na casa de amigos, esse ambiente pede uma make mais estonteante, que case bem com a vestimenta elegante da noite.

Para os olhos: Cobre, prata, dourado e chumbo são cores elegantes e fortes, que dão um “up” na roupa branca, deixando o look mais vivo. Opte por sombras metalizadas que podem ser aplicadas nos contornos dos olhos ou nos cantos internos e externos. Capriche no esfumado com preto e, para esse tipo de festa, os cílios postiços estão liberados. “Marque o olhar com um traçado de delineador mais grosso”, completa Victor.

Para a boca: Diferentemente de quem está na praia, em hotel, restaurante ou em casa, pode-se sempre contar com um bom espelho e um bom toalete sempre que quiser retocar a make. Para não deixar o look exagerado, é bom seguir a seguinte regrinha: se o olho estiver forte e chamativo, ouse menos na boca. E, claro, opte por batons de longa duração e que não sairão fácil na taça de champanhe.

