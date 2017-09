Dicas para evitar roubos dentro de aeroportos e rodoviárias

Muitos brasileiros aproveitam o feriado de 7 de setembro para viagens curtas pelo Brasil e América do Sul. Para quem vai viajar de avião ou ônibus, muito cuidado com roubos de bagagem e bolsas em aeroportos e rodoviárias. Os assaltantes aproveitaram momentos de distração na hora do check-in e enquanto as pessoas se alimentavam em cafés e praças de alimentação para agir.

Marcos Roberto Araújo, especialista em segurança do GRUPO GR, uma das maiores empresas de segurança patrimonial de atuação nacional, desenvolveu algumas dicas importantes para evitar esse tipo de ocorrência. Ele alerta também para as quadrilhas que atacam as pessoas fora do aeroporto. "Se estiver com muitas malas e bolsas, procure pegar taxis credenciados, principalmente se estiver voltando de viagens internacionais. Há olheiros que indicam quais alvos que os ladrões devem seguir nas imediações", comenta.

- Normalmente as malas são muitas, então, não as perca de vista nem por um minuto.

- Evite anotar endereços nos tags de malas. Em caso de extravio ou observação indevida no desembarque, essa informação pode chegar a mãos erradas.

- Cuidado com homens ou mulheres que se aproximam para fazer perguntas ou auxiliar para tirar fotos em família. O ato pode ter como objetivo apenas provocar sua distração e realizar o roubo de objetos. Fale sem deixar de vigiar sua bagagem.

- Procure trocar o dinheiro antes e somente em casas de câmbio ou bancos autorizados e, se possível, não o faça nas rodoviárias ou aeroportos.

- Utilize somente táxis credenciados.

- Quando pedir um taxi no balcão da empresa de serviços ou via celular nunca verbalizar o endereço correto e completo do destino (muitas ações se originam na ação de monitorar esses pedidos e acionar uma equipe externa de abordagem). Ou seja, se precisa de um táxi para "Rua Frei Caneca, 71" indique "Consolação" ou "Rua Augusta", e depois quando estiver chegando, passe o endereçamento completo;

- Não exiba grandes quantidades de dinheiro, tablets, relógio ou joias, pois despertam a atenção e o interesse dos ladrões.

- Evite carregar passaporte e cheques de viagem, e em caso de extravio comunique imediatamente a polícia.

- Use etiquetas grandes e/ou coloridas que permitam a fácil identificação de suas malas nas esteiras ou balcões de entrega, evitando assim a perda dos seus pertences ou lhe traga facilidade para identificá-los, caso tenha perdido.

- Não se descuide das bagagens de mão dentro do ônibus ou avião, fique sempre atento.

- Não deixe a bolsa, carteira ou pacotes em locais abertos ao público sem a devida vigilância.

- Ao parar para se alimentar nunca fique de costas para sua bagagem.

- Evite fazer compras estando sozinho (a), os meliantes aproveitam-se de qualquer descuido.

- Não entre em lojas muito cheias, procure fazer compras em horário de menor movimento, isso vale também para ida ao banco.

- Em ônibus com poucos passageiros prefira ficar próximo ao motorista ou ao cobrador.

- Se estiver com crianças: alerta dobrado! Elas costumam ficar impacientes enquanto esperam e a qualquer descuido do responsável elas podem se perder ou mesmo serem sequestradas.

