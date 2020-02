Dicas para aproveitar o carnaval de maneira saudável

Campo Grande (MS) – Cuidar da saúde é essencial em todos os dias do ano, mas para quem vai cair na folia durante os quatro dias de carnaval o cuidado deve ser redobrado. Pensando nisso o Portal MS reuniu algumas dicas e cuidados que devem ser tomados para que a diversão caminhe lado a lado com a saúde. Protetor solar, água e descanso estão entre as medidas que parecem simples, mas que podem ajudar os foliões a curtir a festa com mais tranquilidade.

Mirelli Obando – Subsecretaria de Comunicação – Subcom

Foto: Arquivo Subcom