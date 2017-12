Dicas e looks para curtir o Ano Novo sem errar

Faltando apenas 2 dias para 2018, está mais do que na hora de escolher a roupa para a virada de ano. - Divulgação

Faltando apenas 2 dias para 2018, está mais do que na hora de escolher a roupa para a virada de ano. E se você deixou para última hora, não se preocupe! O stylist Milton Castanheira conversou com Cris Rodrigues e separou quatro looks e algumas dicas para você entrar o novo ano arrasando.

Veja abaixo as combinações e as dicas para não fazer feio e começar 2018 com o pé direito.

- Se você for passar o ano novo na praia, aposte em peças confortáveis como vestidos soltinhos.

- Para as mulheres mais altas, a dica é cobrir o colo sem risco de parecer achatada. Nos pés a anabella fica elegante e fácil de tirar na hora de pular as ondinhas e andar na areia para sentir toda a energia positiva do ano que está chegando.

- Todo ano há uma cor eleita, e a de 2017 foi o rosa, a cor do amor, então nada mais justo do que fechar o ano com ela. Uma boa opção é a saia midi (na altura dos joelhos) rosa com uma camisetinha branca.

- Uma dica bacana é utilizar cintos de couro com fivelas grandes para quebrar o romantismo das peças, criando assim um visual mais moderno. A sandália nude nos pés ajuda a alongar.

- Fique atenta a um ponto: peças justas valorizam muito as curvas, mas preste bastante atenção às proporções do look. Se é justo embaixo deve ser mais soltinho em cima e vice-versa.

- Camisa branca com um nó marcando a cintura e uma saia evasé dourada que ajuda a definir a silhueta dando movimento ao corpo.

- Vestido branco com decote em V. Este decote cria uma linha de alongamento a partir do pescoço e chama atenção para o colo.

- O tecido plano é uma boa opção para não marcar partes do corpo que você não quer destacar

- Se você é baixinha e ama usar pantalona, a dica é utilizar um modelo com a cintura alta para alongar suas pernas. Para compor o resto do look, uma camisetinha branca básica com decote em V a deixa ainda mais longilínea. Para complementar, um quimono estampado leve por cima.

- Vestidos curtos e refrescantes, ainda mais nesta época são sempre excelentes opções.

- Ombros e colo de fora, calças e saias de cintura alta e sapatos que deixam o peito do pé à mostra são truques que dão essa impressão de alongamento a deixando mais alta.

“Há muitos anos as pessoas usam as cores para demonstrar o que esperam para o novo ano que está chegando. Escolher uma peça especial, traduz na forma que você deseja começar o novo ciclo então é bacana pensar no que usar”, diz Milton Castanheira.

Um movimento que se falou muito em 2017 é reutilização. Escolher uma roupa especial e que possui algum significado bom, é perfeito para a data. Vá até seu armário e resgate aquele look coringa maravilhoso e cheio de atitude positiva para fazer com que 2018 seja muito especial.