Dicas da Cecilia Dale para receber com sofisticação

Para quebrar um pouco o brilho, inclua toques rústicos como galhos, flores, passarinhos. - Divulgação

Para festas de final de ano, que pedem uma decoração mais sofisticada, esqueça um pouco o Papai Noel e outros personagens infantis: estrelas, ramos, bolas e enfeites em tons de dourado, champanhe e cristal compõem uma decoração leve e elegante.

Para quebrar um pouco o brilho, inclua toques rústicos como galhos, flores, passarinhos. Essas cores neutras e leves compõem uma decoração que combina bem com o clima do Réveillon e que pode ficar na casa já desde o dia 25.

Para a ceia, aposte em muitas velas acesas, envoltas em ramos natalinos no centro da mesa e complete com enfeites semelhantes aos da árvore. Prenda os guardanapos de tecido com ramos de heras natalinas.

Escolha uma louça especial, que combine bem com as cores da decoração. Se tiver dourado na árvore e no centro de mesa, por exemplo, um jogo de jantar com filetes dourados fica muito elegante.

Se quiser dispensar a toalha de mesa, um belo jogo americano, com um sousplat por cima, fica lindo e prático, sem nada a dever em elegância.

Por fim, fica simpático deixar um presentinho para cada convidado. Pode ser um biscoito decorado, um bolinho ou mesmo um enfeite, como a estrela que sai da árvore e enfeita o prato antes da ceia. Use a sua imaginação e criatividade.