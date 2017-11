SEGURANÇA PÚBLICA Além da Capital, Curso de Formação de Cabos da PM contará com cinco polos regionais

EMPREGO Funtrab realizará ação do emprego nas 31 Casas do Trabalhador em MS

Enquete

Mesmo com todas as campanhas de conscientização no trânsito, qual infração você continua a cometer?

Dirigir em velocidade acima da permitida Desrespeitar o sinal do semáforo Beber e dirigir Usar o celular ao volante Votar Resultados