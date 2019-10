Dica da Polícia Civil: Em novo golpe criminosos contam com a distração dos motoristas

Campo Grande (MS) – Polícia Civil alerta para um novo golpe que vem sendo aplicado em vários estados. Criminosos estão se valendo da distração de motoristas para efetuarem assaltos e roubos de veículos no Mato Grosso do Sul. Saiba como proceder no Dicas de Segurança da Polícia Civil, com o delegado Camilo Kettenhuber, da 2ª Delegacia de Campo Grande.

Joelma Belchior – Ascom Polícia Civil