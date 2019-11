Dias quentes aumentam casos de Leishmaniose, pulgas e carrapatos em animais domésticos

Com a campanha preventiva das doenças parasitárias, o pet shop oferece descontos de 40% nos produtos e 50% nas consultas - Foto: Divulgação/Assessoria

Durante a primavera, a preocupação com os mosquitos aumenta. No caso dos humanos, não somente a dengue, mas outras doenças começam a se proliferar com mais facilidade e os animais domésticos também não passam ilesos. Os dias quentes e úmidos que antecedem a chegada do verão são propícios para o aumento de casos de Leishmaniose e o surgimento de pulgas e carrapatos.



“O clima quente e chuvoso favorece o aumento populacional principalmente dos mosquitos infectados, pois o próprio precisa de água e de um clima mais quente para poder se reproduzir. Já os carrapatos se proliferam com mais facilidade pois a umidade favorece a oviposição no ambiente”, destaca o médico veterinário do PetClean, Paulo Duarte.



Podendo apresentar ou não sintomas visíveis no animal, a Leishmaniose não tem cura, mas há tratamento. Já para as pulgas e carrapatos, a atenção redobrada do tutor em relação ao ambiente em que o pet se encontra é necessária.



Há pouco tempo na cidade, o PetClean oferece tratamento especializado para o seu animal. Com a campanha preventiva das doenças parasitárias, o pet shop oferece descontos de 40% nos produtos e 50% nas consultas.



“Em Campo Grande, por exemplo, cerca de 80% dos animais têm leishmaniose e muitos tutores não sabem. Então durante o mês de novembro estamos com a campanha de prevenção, trazendo coleiras, comprimidos e vacinas que são nossos maiores aliados para combater essas doenças”, completa o sócio-proprietário da Pet Clean, Leo Capellari.



É de vital importância ter o hábito de levar seu animal ao veterinário regularmente. É de responsabilidade do tutor zelar pela saúde e bem estar do seu pet, pois todo ser precisa de cuidados e carinho. Tendo consciência, cuide quando estiver bem e ame principalmente quando estiver mal.