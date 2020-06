Diário Pandemia: era para ser passatempo de quarentena, mas virou livro da covid-19 para toda a história

Da Redação com Assessoria

Um diário que nasceu de forma despretensiosa, como um passa-a-tempo a mais na inédita quarentena e também pra registrar alguns momentos de toda uma família confinada num apartamento, em Porto Alegre, virou um livro impresso já publicado em sua primeira edição pela editora Autografia. Escrito pela advogada Fernanda Buchabqui Saenger, o “Diário Pandemia” aponta todos os dados, técnicos, estatísticos, em tempo e espaço determinado, que digam respeito à Covid-19 no Brasil e no mundo.

Por isso, o “Diário Pandemia” é um livro que se tornou um documentário, no qual estão compilados quase todas as informações diárias a respeito dos fatos que ocorreram durante esta quarentena, em todas as áreas: política, saúde, economia, social, entre outros.

Qualquer cidadão irá encontrar-se nas páginas do livro, pois traz a vivência de todos nós neste período de pandemia. Até mesmo crianças que hoje ainda não entendem muito porque passaram a ter que brincar praticamente só dentro de casa, longe das escolas, futuramente, poderão usá-lo pra saber melhor como foi o dia-a-dia de todos que enfrentaram a maior crise mundial de saúde e de economia de todos os tempos.

Esta é a primeira e única literatura a respeito desta pandemia e é assinada por uma brasileira.

O livro Diário Pandemia já se encontra na pré-venda no site da Editora Autografia, podendo ser acessado clicando aqui.