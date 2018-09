Diário Oficial traz resultado preliminar da Prova de Digitação do concurso da Polícia Civil

Prazo para candidato interpor recurso encerra as 17 horas desta quinta-feira (20).

Campo Grande (MS) – O Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (19.9) traz o resultado preliminar da prova prática de digitação do concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Ao todo, 872 candidatos ao cargo de Agente de Polícia Judiciaria nas funções de escrivão e investigador foram convocados para a VI fase do certame.

O candidato que discordar do resultado, pode interpor recurso até amanhã (20.9), às 17h, na área do candidato no site da Fundação de Apoio a Pesquisa, ao Ensino, e a Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems). Não serão aceitos recursos que não atenderem aos requisitos previstos em edital.

Candidatos considerados inaptos no resultado preliminar e que obtiverem parecer positivo de recurso, serão convocados para a próxima fase, composta de investigação social e entrevista pessoal.

O edital completo pode ser conferido a partir da página 4.

Mireli Obando – Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: Arquivo