Diário Oficial traz editais relacionados ao Curso de Formação de Soldados dos Bombeiros

Editais divulgados pela SAD listam relação de matrículas deferidas e indeferidas, resultados de recursos e convocação de candidatos em segunda chamada

Campo Grande (MS) – Foram publicados pela Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) na edição desta segunda-feira (17) do Diário Oficial do Estado, três editais relacionados ao Concurso Público para ingresso no Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul.

O primeiro dos editais dispõe sobre a convocação, em segunda chamada, dos candidatos aprovados para efetuarem a matrícula no Curso de Formação. De acordo com a publicação, os candidatos devem apresentar-se às 7h30 do dia 19/02/2020 (quarta-feira) na Academia de Bombeiros Militar (ABM) localizada na Rua José Antônio, 1968, no Centro de Campo Grande – MS.

Segundo o documento, a matrícula será presencial, não podendo ser realizada por meio eletrônico ou por terceiros, ainda que munidos de qualquer tipo de instrumento procuratório. Quanto aos documentos necessários, estão listados no referido edital.

Além da relação dos convocados para a matrícula, também foi divulgada a relação dos candidatos que interpuseram recursos, bem como o resultado dos mesmos. Os editais estão publicados entre as páginas 42 e 47 do Diário Oficial nº 10.095.

Elaine Paes – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização – SAD

Foto: