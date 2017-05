Diário Oficial traz decretos criando três presídios em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – A edição do Diário Oficial do Estado desta terça-feira (16.5) traz a publicação de três decretos normativos autorizando a criação de estabelecimentos penais masculinos nas cidades de Ivinhema, Campo Grande e Caarapó. As novas unidades serão ocupadas por presos e sentenciados que cumpram pena no regime fechado.

Os três presídio estão vinculados à Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), com atribuições de efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado, no decorrer da execução penal.

Regiane Ribeiro – Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Foto: Arquivo

Veja Também

Comentários