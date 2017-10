Diário Oficial lista selecionados para atuar no Instituto de Identificação

Campo Grande (MS) – O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio das Secretarias de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e de Administração e Desburocratização (SAD), divulgou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (23.10) a lista com os nomes das pessoas classificadas no processo seletivo simplificado para atuar como servidor temporário do Instituto de Identificação Gonçalo Pereira.

Ao todo foram inscritos cerca de quatro mil pessoas, e foram selecionados para esta segunda fase do certame 223 candidatos. Com objetivo de ampliar o atendimento dos Postos de Identificação de todo Estado, estão sendo disponibilizadas 40 vagas para 13 municípios: Campo Grande (24), Dourados (3), Aquidauana (1), Corumbá (1), Naviraí (1), Nova Andradina (1), Ponta Porã (2), Paranaíba (1), Três Lagoas (2), Jardim (1), Coxim (1), Fátima do Sul (1) e Costa Rica (1).

Os classificados para a fase das entrevistas devem comparecer nos dias 24, 25 e 26 de outubro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na sede da Academia de Polícia Civil (Acadepol), que fica localizada na rua Delegado Osmar de Camargo, Bloco XV no Parque dos Poderes. É importante lembrar que os candidatos devem estar munidos dos documentos originais que foram entregues no ato da inscrição.

Os temporários contratados irão trabalhar por um período de doze meses no Instituto de Identificação Gonçalo Pereira, e em seus postos de atendimento, com uma carga horária de 30 horas, e remuneração de R$ 1.125,00. Eles terão que administrar e executar as demandas técnico-administrativas, como lançar dados e informações em terminais de computador, preencher e conferir formulários, atender e encaminhar ligações, controlar a movimentação de pessoas na dependência da repartição pública, operar equipamentos de informática e sistemas governamentais.

Regiane Ribeiro – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)