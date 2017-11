Diário Oficial do Estado publica quatro novas licitações para pavimentar vias urbanas

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado reforça, mais uma vez, que trabalha indistintamente pelos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Foi lançado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (22.11), quatro licitações para pavimentação e drenagem de vias urbanas de quatro municípios. Os editais podem ser conferidos na página 16.

A primeira licitação anunciada, TP 090/2017, contempla o município de Figueirão. Orçada em R$ 315.041,08 mil, a obra prevê a pavimentação asfáltica e drenagem da avenida Juscelino Kubitschek e vias transversais. Já a TP 091, contempla com pavimentação asfáltica e drenagem parte das ruas Curicaca, Pássaro Preto e Corujas, no bairro Gramado, em São Gabriel do Oeste. Os serviços estão orçados em R$ 355.938,95.

As outras duas licitações irão beneficiar com pavimentação e drenagem as ruas Fortaleza e Constituição, na Vila São Luiz, em Pedro Gomes e no Setor 03, em Nova Alvorada do Sul. Juntos os investimentos orçados devem chegar a R$ 1.215.323,35.

Todas as tomadas de preço das licitações acontecem no dia 8 de dezembro, na sede da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), na Capital.

Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra)

Foto: Edemir Rodrigues