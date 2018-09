Diário Oficial publica relação dos agraciados com a Medalha Patrono Penitenciário

Campo Grande (MS) – Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em prol do sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul, servidores da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), além de autoridades civis, militares e eclesiásticas serão homenageados com a Medalha Patrono Penitenciário Senador Ramez Tebet. O decreto com a relação completa dos contemplados este ano foi divulgado, nesta terça-feira (18.9), no Diário Oficial do Estado (DOE).

Ao todo, 56 pessoas serão homenageadas, sendo 39 agentes penitenciários e 17 autoridades, com a mais alta comenda concedida pela Agepen. A entrega das medalhas acontecerá durante a solenidade alusiva ao Dia do Servidor Penitenciário, programada para acontecer este ano no dia 28 de setembro, às 9h15, no auditório da Associação dos Notários e Registradores (Anoreg), na Capital.

Confira a relação completa dos homenageados a partir da página 43.

Tatyane Santinoni – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)

Foto: Keila Oliveira