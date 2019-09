DOE divulga relação dos agraciados com a Medalha Patrono Penitenciário 2019

Campo Grande (MS) – Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em prol do sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul, servidores da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), além de autoridades civis, militares e eclesiásticas serão homenageados com a Medalha Patrono Penitenciário “Senador Ramez Tebet”. O Decreto com a relação completa dos contemplados este ano foi divulgado, nesta quinta-feira (26.9), no Diário Oficial do Estado.

Ao todo, 52 pessoas serão homenageadas, sendo 36 agentes penitenciários e 16 autoridades, com a mais alta comenda concedida pela Agepen. A entrega das medalhas acontecerá durante a solenidade alusiva ao Dia do Servidor Penitenciário que irá acontecer no dia 27 de setembro, às 8h45, no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), na capital.

Clique aqui e confira a relação completa dos homenageados, divulgada no DOE, a partir da página 93.