Diálogos de Inovação reúne empresários e professores para repensar modelo de educação

Ao falar sobre as mudanças no modelo educacional vigente, a palestrante Cristiana Mattos Assumpção, que é doutora em Engenharia Pedagógica pela Universidade de Columbia, demonstrou como uma boa educação de base - Divulgação

Como a tecnologia pode impactar a educação? Com essa reflexão, empresários e professores deixaram o 5º encontro do projeto “Diálogos de Inovação”, realizado pela Fiems e Senai no último dia (07), no campus da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), em Campo Grande (MS). Ao falar sobre as mudanças no modelo educacional vigente, a palestrante Cristiana Mattos Assumpção, que é doutora em Engenharia Pedagógica pela Universidade de Columbia, demonstrou como uma boa educação de base, que coloque os jovens em contato com ferramentas inovadoras desde cedo, pode gerar um País e uma indústria mais competitiva.

“É o conhecimento que vai determinar o sucesso de um profissional, de uma empresa, de um setor da economia ou de um país inteiro. E o maior centro de distribuição de conhecimento continua nas escolas – ainda que elas estejam em transformação e não se pareçam mais com as antigas salas de aula previsíveis do século passado. Hoje, uma boa instituição de ensino coloca os jovens em contato com a tecnologia desde cedo e contribui com a formação de adultos mais conectados à inovação e para que eles adquiram novas competências”, afirmou a palestrante.

Para a especialista em Educação, o aprender e ensinar ganha uma cara nova, e a internet e ferramentas como o WhatsApp precisam ser encaradas como aliadas no processo. “O importante é haver um equilíbrio, porque a sociedade está mudando, os negócios estão mudando, e o aluno chega diferente ao ensino básico, não sabe o que é o mundo sem celular. Por isso, a escola precisa repensar isso, como a tecnologia influencia esse aluno lá na frente, no mercado de trabalho”, acrescentou.

O diretor da Fiems, Nilvo Della Senta, que também é vice-presidente do Simemae/MS (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Mato Grosso do Sul), avalia que a escolha do tema foi acertada porque impacta diretamente no dia a dia do empresário. “Passamos por um momento de transformações, no qual um modo de ganhar produtividade é automatizar a produção. Mas a operação de máquinas modernas requer pessoal qualificado, capaz de opera-lo, e formar um bom profissional vem lá de trás, da educação de base”, analisou o empresário, que representou o presidente da Fiems, Sérgio Longen.

Para o diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero, o quinto encontro do “Diálogos” cumpriu o objetivo de trazer a discussão da Educação à tona. “Tivemos um resultado bastante satisfatório e conseguimos promover a discussão das mudanças na educação de base e como elas impactam a educação profissional, especialmente porque estávamos diante de doutores no assunto, como a Cristiana, que veio participar do nosso evento, bem como aqui da UCDB e, ainda, empresários”, considerou.

A gerente de educação do Senai, Dagmar Viana de Queiroz, afirmou que a instituição atua para, constantemente, oferecer conteúdos voltados para a nova indústria. “A metodologia de 2018 com certeza já não é a mesma que planejamos para 2017, por exemplo. A educação profissional precisa seguir as inovações tecnológicas e o mapa do emprego industrial. Para isso, acompanhamos as mudanças da indústria, como inteligência artificial, big data, nanotecnologia, indústria aditiva e realidade aumentada”, elencou.

Anfitrião do 5º encontro do evento, o reitor da UCDB, padre Ricardo Carlos, apontou como desafio, mas ao mesmo tempo uma necessidade, estar aberto a mudanças e se habituar a uma aprendizagem multidisciplinar contínua. “É muito importante ter uma visão ampla e é justamente neste ponto que se trabalha hoje em dia, fazendo o dever de casa e alinhando o modelo educacional a um verdadeiro projeto de desenvolvimento”, disse.

Repercussão

Presente ao evento Patrícia Gualberto, que atua na área de recursos humanos, considerou que o a discussão foi importante para demonstrar que o uso de tecnologias como o WhatsApp e Facebook pode ser benéfico no ambiente de trabalho. "Achei interessante porque é um tema atual. É uma dificuldade que a gente tem em alinhar o comportamento das pessoas, sem ser uma coisa abusiva, mas também uma coisa mais avançada, usando a tecnologia a nosso favor”, opinou.

Para o executivo do Banco Safra, Jean Jorge da Silva Araújo, hoje é um desafio integrar a tecnologia na educação. “É algo que faz toda a diferença na nossa atuação comercial e trabalho do dia-a-dia com empresários, e percebemos muito essa necessidade dentro das empresas e indústrias. Conversar sobre isso e debater o assunto com certeza vai trazer frutos positivos para o desenvolvimento econômico do Estado”, acrescentou.

Formato

Com um formato inovador, a ideia do “Diálogos de Inovação” é reunir representantes da indústria do Estado e especialistas de renome nacional em oito encontros para discutir inovações e tecnologias para desenvolver e elevar a indústria sul-mato-grossense à vanguarda do setor. Já foram abordados os temas “PPPs (Parcerias Público-Privadas)”, “Cidades Inteligentes”, “Internet das Coisas”, “Nanotecnologia” e, hoje, “Educação”, sendo que os próximos temas serão “Comportamento Coletivo” e “Desenvolvimento Local e as Indústrias”.

Para encerrar a série de encontros, o evento “Webinar”, no auditório do Edifício Casa da Indústria, contará com a participação online de todos os sete palestrantes e terá a intermediação do apresentador da Globo News e Canal Futura, Ronaldo Lemos, quando será apresentado o painel “MS - Indústria para o futuro” e todos os participantes poderão dar sua contribuição final. Após os encontros, será apresentado o painel “MS - Indústria para o Futuro”.

A cida encontro, 20 empresários do Estado serão selecionados para discutir presencialmente um tema específico com o palestrante convidado (e serão orientados a baixar um aplicativo do evento para, enquanto assistem à apresentação, possam acompanhar outras informações e fazer perguntas), enquanto as demais pessoas interessadas podem interagir online.

Todos os eventos serão transmitidos gratuitamente via Youtube e outras redes sociais da Fiems e Senai, sendo abertos à população em geral com a possibilidade de interação, enquanto as palestras serão realizadas em oito diferentes locais, sempre relacionados ao tema exposto. Responsável pela concepção e organização do evento, o diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero, falou sobre o conceito inovador do evento em si.

“Trouxemos um ambiente para favorecer essa discussão e, por meio dela, trazer para o nosso Estado a cultura da inovação”, disse Jesner Escandolhero. “O Senai no seu dia a dia já atua com tecnologia e inovação e, por meio do contato com as indústrias e seus diversos segmentos, percebemos alguns gargalos e temas ainda muito mistificados e que, apesar de estarem presentes, ainda representam algumas barreiras que precisam ser discutidas”, acrescentou.