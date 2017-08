Diálogo Municipalista de Mato Grosso do Sul começa nesta quinta-feira, 3 de agosto

Depois de Goiás, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) promove nesta quinta-feira, 3 de agosto, o Diálogo Municipalista de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O evento tem a parceria da Associação Mato-grossense de Municípios (AMM) e da Associação de Municípios do Mato Grosso do Sul (Assomasul). O seminário é gratuito e será realizado na sede da Assomasul em Campo Grande.

O evento terá duração de dois dias. A programação vai abordar temas relevantes e que fazem parte da pauta de pleitos do movimento municipalista, boas práticas de gestão e projetos inovadores. No segundo dia de evento, será abordada a temática da Nova Agenda Urbana. A CNM explica que a Nova Agenda Urbana foi aprovada na Habitat III em 2016 na cidade de Quito, Equador.

Ela trata de compromissos firmados pelo Brasil junto com outros 192 países membros da Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de buscar o desenvolvimento urbano inclusivo e sustentável. Também foca em estratégias de desenvolvimento urbano integrado e o fortalecimento de estratégias para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem em assentamentos informais, bem como estratégias de crescimento urbano integrado as políticas de desenvolvimento sustentável.

Ações da CNM

A CNM tem papel de destaque no Brasil na Agenda Habitat III desde a colaboração na elaboração do relatório nacional do Brasil para a Habitat III como também representando os Municípios nos fóruns, conselhos e grupos de trabalho para a implementação da Agenda no Brasil.

A entidade também tem elaborado material técnico com orientações para auxiliar os gestores locais sobre o que é a Nova Agenda Urbana (Habitat III) e promovido eventos e encontros regionais para sensibilizar e apresentar oportunidades aos gestores no sentido de conhecerem e integrarem em suas políticas e planos de governos os princípios da Nova Agenda Urbana.

O compromisso da CNM é que a Nova Agenda Urbana chegue ao nível local, sobretudo, nos pequenos e médios Municípios. Para a entidade, o Diálogo Municipalista com a temática de Nova Agenda Urbana é fundamental, uma vez que tem a finalidade de disseminar essa Agenda nos Municípios de pequeno e médio porte para que os gestores visualizem a Agenda como uma oportunidade de desenvolvimento econômico e social e alinhamento com as estratégias locais já em andamento.

O painel sobre a Nova Agenda Urbana vai contar com a participação, dos presidentes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na oportunidade, o CAU apresentar ações e acordos de cooperação firmados com entidades municipalistas para a disseminação da Nova Agenda Urbana na região Centro-Oeste.

