Diálogo de Primavera realiza palestra durante Semana Municipal da Juventude

Na manhã desta segunda-feira (20), estudantes do Instituto Mirim de Campo Grande estiveram na Biblioteca Pública Municipal “Anna Luíza Prado” para participar do Projeto “Diálogos” – Edição de Primavera, com o tema “Sabores do Cerrado – suas aplicações na alimentação e saúde”.

O encontro, foi promovido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), em parceria com Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), Subsecretaria de Políticas para Juventude e Conselho Municipal da Juventude, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e Universidade e Universidade de Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Rodrigo Giansante, diretor de planejamento ambiental da Planurb, disse que o intuito da atividade foi levar informações sobre a importância das árvores e a utilização de frutos nativos na alimentação e saúde por meio de palestras, apresentação de poesia, dinâmica sensoriais e sorteio de brindes e ressaltou. “É necessário compatibilizar o desenvolvimento urbano e ambiental da nossa cidade, destacando a importância da disseminação do conhecimento, por meio de ações integradas de educação ambiental. A ideia do projeto é levar conhecimento científico por meio de espaços de debates, onde nesta edição demonstramos os benefícios das árvores para a saúde e bem estar da população”, acrescentou.

O Subsecretário de Políticas para Juventude e Presidente do Conselho Municipal da Juventude, Maicon Nogueira, disse que a atividade foi inserida dentro da programação da Semana Municipal da Juventude com objetivo de promover e orientar o jovem sobre o seu papel social dentro do local onde vivem. “Hoje, em parceria Planurb, temos a oportunidade de debater sobre sustentabilidade e conhecer as características do nosso Cerrado Brasileiro, pois quando conhecemos verdadeiramente nossas raízes, criamos um espirito de pertencimento com nosso local de origem”, afirmou.

Jucelma Rocha, superintende programas e projetos do Instituto Mirim, disse que é importante mostrar para as jovens noções básicas para o mundo do trabalho, uma vez que eles têm cursos voltados para este objetivo. “A participação dos jovens hoje foi muito pertinente, pois quando falamos do mundo do trabalho, falamos de oportunidade e de geração de renda, e como eles participam de projetos de empreendedorismo, nós sempre tentamos aproximá-los das tendências e exigências do mundo do trabalho, assim será possível colaborar com a geração de rendas para suas famílias por meio de novas oportunidades”, disse.

O professor Doutor Paulo Robson, que é biólogo e docente da UFMS e integrante do Projeto “Sabores do Cerrado e Pantana” Paulo Robson, destacou para os estudantes a importância nutricional que os frutos nativos de Mato Grosso do Sul tem para nossa cidade. “Por meio deste projeto conseguimos descobrir que em Mato Grosso do Sul temos 200 tipos de frutos para o nosso consumo. Sempre que possível, disseminamos este conhecimento para sociedade, pois só assim conseguiremos conservar as plantas e os animais da nossa biodiversidade”, disse.

Participante do evento, o estudante do 1º ano e estudantes do Instituto Mirim, Paulo Kauan de Oliveira Soares, disse que é importante conhecer os frutos da região e a história. “ Até conhecia, mas não sabia do contexto histórico da região o que os frutos faziam parte dela, foi muito interessante”, disse.

A ação faz parte das comemorações da Semana Municipal da Juventude, promovida pela Subsecretaria de Políticas para a Juventude e o Conselho Municipal da Juventude de Campo Grande, que acontece entre os dias 20 a 30 de setembro.