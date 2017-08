Diálogo Brasil debate técnica de saneamento recomendada pelo BID

No programa Diálogo Brasil desta segunda-feira (14), você vai saber como mais de cinco milhões de pessoas já são atendidas pelo sistema de saneamento condominial em alguns países da América Latina. A tecnologia do sistema é brasileira e foi recomendada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para toda a América Latina. Atualmente, além do Brasil, adotam o sistema o Paraguai e o Peru.

Durante o Diálogo Brasil, que vai ao ar às 22h, pela TV Brasil, os convidados do programa vão debater a importância dessa tecnologia de saneamento. São eles: o consultor do BID e criador do modelo, José Carlos Melo, e o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Distrito Federal, Marcos Montenegro, ex-presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb).

Segundo Marcos Montenegro, mais de 1,3 milhão de pessoas já são atendidas pelo sistema condominial no Distrito Federal. José Carlos Melo anunciou, por sua vez, que o modelo logo deverá ser implantado também na Argentina, em El Salvador, em Honduras e na Nicarágua.



Também participam do programa, com depoimentos em vídeo, o presidente da Associação Paulista de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e Meio Ambiente, Luiz Roberto Pladevall; o médico sanitarista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Jorge Machado; e o presidente do Instituto Trata Brasil, Édison Carlos.

O Diálogo Brasil é apresentado pela TV Brasil toda segunda-feira, sempre às 22h, com uma hora de duração, abordando temas da atualidade, nas áreas de política, educação, esporte, cultura e saúde.

