Diálogo Brasil debate hoje a crise nos presídios

O programa Diálogo Brasil de hoje (10) trata da situação explosiva do sistema penitenciário brasileiro. A violência latente nos presídios do país, que detém a quarta maior população carcerária do planeta, com mais de 620 mil presos, voltou a produzir massacres neste início de ano, com guerras entre facções do crime organizado matando pelo menos 96 presos em Manaus e Roraima.

O programa vai ao ar às 20h30, na TV Brasil, com a professora de direito penal da Universidade de Brasília (UnB) Soraia da Rosa Mendes e a cientista social Tatiana Whately de Moura, que foi coordenadora (2014-2015) de Informações Penitenciárias do Depen, o Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça.

Também participam do programa, com depoimentos em vídeo, representes de duas organizações não governamentais voltadas para os direitos humanos: Guilherme Pontes, pesquisador da Justiça Global; e Vivian Calderoni, assessora da Conectas.

