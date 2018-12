Dia nublado e com pancadas de chuva para MS

Campo Grande (MS) – Este (22.12) sábado em Mato Grosso do Sul deve ser com céu parcialmente nublado a nublado em todas as áreas. Na região Sul do Estado, a chuva pode ocorrer a qualquer hora do dia; já nas demais regiões, a previsão é de pancadas de chuva entre a tarde e a noite.

A umidade relativa do ar no Estado pode variar de 85% a 35% e as temperaturas de 20°C a 39°C. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Confira o mapa.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues