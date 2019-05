Dia Nacional do Turismo: MS comemora conquistas e enfrenta os desafios

Campo Grande (MS) – No Dia Nacional do Turismo, Mato Grosso do Sul comemora conquistas sem fechar os olhos para os desafios. O trabalho em conjunto entre setor privado e Governo do Estado, que este ano comemora 40 anos de órgão oficial de turismo, fez com que Mato Grosso do Sul fosse reconhecido com um dos principais destinos de ecoturismo do mundo.

Para o diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS (Fundtur-MS), Bruno Wendling, este dia representa um momento de reflexão em torno da atividade turística e dos desafios a serem enfrentados. “Tivemos muitos avanços, mas trabalhamos para que a atividade seja cada vez mais reconhecida no cenário nacional e internacional como atividade econômica. Entre os principais desafios, está transformar o turismo num dos principais vetores do desenvolvimento do estado e contribuir para que seja também do país”, ressalta.

No Brasil, o turismo envolve mais de 50 atividades econômicas. Um estudo do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC, na sigla em inglês) mostra que a contribuição do segmento ao Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 3,1% em 2018, totalizando US$ 152,5 bilhões (8,1%), e que o ramo ocupou 6,9 milhões de pessoas, o equivalente a 7,5% do número global de vagas.

De acordo com Wendling, a Fundtur está preparando uma comemoração pelas quatro décadas de órgão oficial de turismo que, desde 1979, já teve várias nomenclaturas e hoje é a Fundtur-MS. “Este ano comemoramos 40 anos de criação do primeiro órgão oficial do turismo do Estado e isso é uma vitória. Nesta comemoração iremos homenagear a todos os que estiveram à frente da pasta do turismo e contribuíram para o desenvolvimento da atividade no Estado. Para nós é um momento muito relevante, tanto na gestão quanto em termos de posicionamento do turismo sul-mato-grossense”, finaliza.

SOBRE O DIA 8 DE MAIO

O Dia Nacional do Turismo, antes comemorado no dia 02 de março, teve a data atual oficializada em 2012 pela Lei 12.625/2012 e é uma referência ao dia 8 de maio de 1916, quando o Paraná solicitou que as terras junto às Cataratas do Iguaçu fossem desapropriadas e declaradas de utilidade pública para a criação de um parque, dando origem a Parque Nacional do Iguaçu.

Débora Bordin – Fundação de Turismo de MS (Fundtur-MS)

Foto: @visitmsoficial