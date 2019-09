Dia Nacional do Idoso será comemorado com ‘Caminhada Feliz Rumo à Dignidade’, o Procon Campo Grande estará presente realizando atendimentos

A Caminhada Feliz Rumo à Dignidade’ será antecipada para o próximo sábado dia 28 de setembro na Praça Ary Coelho em Campo Grande.O Dia Nacional do Idoso é comemorado em primeiro de outubro, porém, o coordenador do FPDDPI (Fórum Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa).

A caminhada tem a intenção de mostrar para sociedade que a pessoa idosa deve ser respeitada, que estão vivos e conhecem seus direitos. “A caminhada mostra para sociedade que os idosos estão vivos e conhecem seus direitos, por isso ir para rua, é uma comemoração ao Dia Nacional do Idoso, mas não deixa de ser um protesto, já que muitos dos direitos que estão no estatuto do idoso, são desrespeitados diariamente”. Explica Nelson Alfonso.

O Procon Campo Grande apoia a iniciativa e estará presente no evento, realizando atendimento e renegociação de dívidas. “O respeito e a dignidade que devem ser devotadas ao ser humano, deve receber uma especial atenção com aqueles que estão na terceira idade”. Comenta o Subsecretário Valdir Custódio.

A prefeitura de Campo Grande através do prefeito Marquinhos Trad se colocou a disposição como apoiadora do projeto. “A bíblia diz no Salmo 71:18 o seguinte: ’Agora que estou velho e de cabelos brancos, não me desampares’. Essa primeira caminhada é um alerta principalmente aos jovens, para cada vez mais nos conscientizarmos que um dia seremos nós, e nós não queremos ser desamparados”. Disse Marquinhos Trad.

A primeira Caminhada Feliz Rumo à Dignidade também apoia a segunda Caminhada pela Prevenção ao Suicídio, e juntas estarão celebrando a vida, com muitas atrações culturais, palestras e ações sociais.

A concentração será às 08h na Praça Ari Coelho, todos devem sair em Caminhada Feliz Rumo à Dignidade e Prevenção ao Suicídio, o evento vai acontecer até às 12h. “Para os que ficarem dentro da praça, serão ofertados serviços gratuitos. Os parceiros estarão realizando atendimentos. Venham de camisa branca e tragam suas garrafinhas com água, também teremos sorteios de brindes”. Finaliza Nelson Alfonso.

Serviço:

Tema: Caminhada Feliz Rumo à dignidade

Data: 28 de setembro de 2019 (sábado)

Horário: das 08h às 12h

Informações: Nelson Alfonso (67) 98126-8727 / Pedro (67) 99300-8787