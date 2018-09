Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é lembrado com atividades na Praça Ary Coelho

prefe3

O mês de setembro é marcado pelo Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado hoje, 21, em todo o País. Para lembrar a data, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Coordenadoria de Apoio à Pessoa com Deficiência (Caped), vinculada a Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU), promoveu um ato na Praça Ary Coelho, para chamar atenção a respeito dos direitos desse público.

As atividades, que contaram com a presença do prefeito Marquinhos Trad, fazem parte da campanha “Setembro Inclusivo”, lançada no último dia 3, que prevê durante todo este mês ações que promovam a inclusão e o respeito aos direitos das pessoas com deficiência, buscando seu protagonismo e efetivando as políticas públicas.

Durante toda a manhã, quem passou pela Praça Ary Coelho teve a oportunidade de assistir a apresentações culturais, peças de teatro, dança do ventre, cujos grupos eram formados por pessoas com algum tipo de deficiência. Além das apresentações culturais, o local recebeu uma exposição de artesanato.

A campanha “Setembro Inclusivo” conta com a parceria de mais de 20 entidades, entre associações, empresas, instituições e secretarias municipais que, de alguma forma, estão contribuindo com o poder público para fortalecer a inclusão da pessoa com deficiência.

O subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos, Ademar Vieira Junior reforça que respeitar as pessoas com deficiência é ter toda uma série de cuidados para que ela não seja excluído do convívio coletivo. “A acessibilidade e a inclusão fazem parte desse respeito que devemos ter para com esse público. É preciso garantir a essas pessoas o acesso aos mesmos bens e serviços disponíveis para os demais cidadãos”.

O coordenador de Apoio à Pessoa com Deficiência, David Marques, ressalta que Campo Grande avança, não somente nas políticas públicas relacionadas a saúde, educação, habitação e infraestrutura, mas também quando se trata da inclusão da Pessoa com Deficiência. “Seja ela no esporte, lazer, transporte, trabalho e respeito aos direitos humanos como um todo, pela primeira vez a Pessoa com Deficiência está recebendo atenção da administração pública e está sendo atendida e inserida, na prática”.

O?Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência?foi instituído pelo movimento social durante Encontro Nacional, em 1982, em que reuniu todas as entidades nacionais. A data de 21 de setembro foi oficializada através da Lei Federal nº 11.133, de 14 de julho de 2005, e representa o nascimento das reivindicações de cidadania e participação plena em igualdade de condições.

Durante o evento na Praça Ary Coelho, que se estendeu durante a tarde, foram oferecidos os seguintes serviços: curso de cabeleireiro para 10 pessoas com algum tipo de deficiência, ministrado pelo instrutor Marcos Rogério; ação de fiscalização das vagas de estacionamento reservadas às pessoas com deficiência; entrega de bengalas verde (para pessoas com baixa visão); palestras; rodas de conversa e relato de histórias de superação.

O evento pelo Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência contou com a presença do diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, Paulo Fernando Garcia Cardoso e do diretor do Consórcio Guaicurus, João Resende.