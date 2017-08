Cuidar da saúde envolve muito mais do que manter uma alimentação balanceada e uma prática constante de exercícios físicos. A longo prazo, outras pequenas atitudes do dia-a-dia têm um efeito muito maior do que se imagina. Para comemorar o dia nacional da saúde, José Pelino, diretor de Engajamento Científico da Johnson & Johnson, reuniu cinco perguntas para testar como anda sua preocupação com a saúde. Confira!

Antes de sair para o trabalho, você aplica protetor solar no rosto e no corpo?

“Não” é uma resposta bem comum para esta pergunta. Muitas vezes, o que impede o uso constante de protetor solar é a ideia fixa de que ele só deve ser usado na praia ou durante atividades de lazer. Mas, você sabia que o efeito do sol da cidade é o mesmo do que o sol da praia? No deslocamento até o trabalho, durante o intervalo de almoço, faça chuva ou faça sol, você nunca está isento de receber a radiação solar, que é cumulativa no corpo ao longo da vida. Portanto, passar protetor solar no corpo e no rosto todos os dias deve ser um hábito incorporado, e não depender se o sol está brilhando. Mesmo em dias nublados, estamos expostos.

Faz parte da sua rotina de higiene bucal usar fio dental, escova de dentes e enxaguatório bucal?

Ao contrário do que se acredita, 75% da boca não é alcançada somente pela escovação e uso do fio dental. Assim, os germes que permanecem na boca rapidamente recolonizam os dentes, causando o mau hálito, placa bacteriana, gengivite e outros problemas bucais. O trio escova, fio e enxaguatório bucal, por sua vez, alcança 100%[1]. Então, para maior eficácia da higiene oral, os três passos que se complementam são essenciais para uma boca mais saudável: escovação, fio-dental e bochechos com antisséptico bucal.

Você retira a maquiagem todos os dias antes de dormir?

Segundo pesquisa realizada pela Johnson & Johnson[2], 93% das mulheres brasileiras usam algum tipo de maquiagem e apenas 5% delas usam um produto específico para removê-la. Este comportamento demonstra como a limpeza correta da pele ainda é subestimada. É fundamental usar demaquilante todas as vezes que se usa maquiagem, pois o produto garante que a pele fique livre de resíduos que podem comprometer a saúde da cútis. A pele “respira” durante o sono, por isso, dormir com maquiagem pode causar obstrução dos poros e aumentar a oleosidade da mesma, aumentando o aparecimento de acne e cravos.

Você hidrata sua pele diariamente?

Muitas vezes, após o banho, bate aquela preguiça de aplicar o hidrante. Mas lembre-se: hidratação é a base para uma pele saudável. Fatores externos aos quais estamos suscetíveis, como poluição, excesso de sol ou frio e resíduos de maquiagem, podem danificar a pele, prejudicando a hidratação natural. Com isso, é optar pelo recurso do hidratante, para evitar que a barreira da pele perca elasticidade e flexibilidade, o que pode deixá-la com uma aparência opaca e sem vida.

Você sempre mantém na bolsa produtos de higiene íntima como absorventes e protetores diários?

O absorvente íntimo deve ser trocado sempre que a mulher sentir necessidade. Por isso, é melhor garantir sempre carregando reservas. Nos primeiros dias da menstruação, o fluxo costuma ser mais intenso logo, a troca deve ser feita mais vezes, uma boa média é a cada três ou quatro horas. Depois, conforme o fluxo for diminuindo, é possível realizar somente quatro trocas diárias. No caso do período que antecede ou precede e também no período intermenstrual, sempre há a opção do protetor diário.

