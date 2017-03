Dia Mundial do Jovem Adventista é celebrado com ações sociais

Neste sábado (18) é celebrado o Dia Mundial do Jovem Adventista, um período em que esses jovens se reúnem em todo o mundo para falar à sociedade sobre seus valores e crenças, acima de tudo levando compaixão, amor ao próximo e ações que beneficiem a população.

Por isso, em comemoração à data, os jovens adventistas de Campo Grande querem dar um presente para a comunidade e realizarão ações sociais no Bairro Moreninha II. Toda a programação é aberta ao público e gratuita.

Em 2017 uma das ações tem como foco incentivar a população a doar sangue de maneira regular, conscientizando a população sobre a importância do ato.

Programação

- Feira de Saúde: Apresentação prática dos 8 Remédios Naturais, aferição de pressão, técnicas de hidroterapia, teste de glicemia, palestras sobre vida saudável, massagens relaxantes, atendimento médico.

- Palestras: Assessoria Jurídica, aconselhamento financeiro, saúde bucal e saúde da criança.

- Atividades para as Crianças: Pintura facial e desenhos de caricatura.

* Um musical com corais adventistas da capital encerrará a programação.

Serviço

Data: 18 de março

Horário: IA partir das 16h

Local: Campo de Futebol do bairro Moreninha II (ao lado do Centro Comunitário do bairro. Rua Barueri, 1.100 – Moreninha II).

