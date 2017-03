"Dia Internacional do DJ", conheÃ§a os melhores do mundo

A DJ Mag, é a mais conceituada revista eletrônica do mundo e, todos os anos, desde 1997, são elegidos os 100 melhores DJs através de uma votação popular.

O maior vencedor da história é o holandês Armin Van Buuren, que já levou cinco vezes o prêmio de melhor do mundo. Em 2011, o francês David Guetta venceu. Já em 2013 e 2014 o também holandês Hardwell ocupou o topo da lista. Em 2015, pela primeira vez, a dupla de irmãos Dimitri Vegas & Like Mike foi eleita. Este ano, porém, o primeiro lugar ficou com o holandês Martin Garrix, que, inclusive, estará no Brasil em 2017 para se apresentar no Lollapalooza.

Saiba quem são os 10 primeiros e veja todos os ganhadores de votações anteriores.

#10. Afrojack

Nick van de Wall começou a explodir em 2008 com a música Drop Down (Do My Dance). Seu estilo é o Electro House.

#9. Skrillex

O americano Skrillex é especilista em dubstep e trap, além de ser cantor e compositor. Desde 2013 participa do duo de DJs chamado Jack Ü.

#8. Oliver Heldens

Oliver surgiu no cenário da música eletrônica em 2013, e desde então o jovem holandês veio lançando tracks que se tornaram grandes hits em pouco tempo, como Gecko e Ghost.



Martin Garrix desbanca o duo Dimitri Vegas & Like Mike e conquista o topo da lista. Confira os 10 primeiros de 2016

#7. Steve Aoki

O músico americano toca electro, house e é fundador da produtora Dim Mak Records.

#6. David Guetta

Talvez o mais popular dos nomes da lista, o francês já produziu músicas em parceria com diversos cantores como: Cozi Costi, Kelly Rowland, Akon, Will.i.am e Chris Willis.#5. Tiësto

Já com 46 anos, Tiësto é um dos mais importantes nomes da história da música eletrônica. O holandês foi o primeiro DJ a se apresentar diante de um grande público.

#4. Armin Van Buuren

O holandês Armin van Buuren já foi eleito por 5 vezes o melhor DJ do mundo por este ranking. Tem como especialidade o Trance, Trance progressivo, House e Progressive house.

#3. Hardwell

Robbert van de Corput é o Hardwell que conhecemos. Atualmente com 28 anos, ele fundou sua própria gravadora, a Revealed Recordings, em 2010. Seus estilos musicais são o electro house, progressive house, tech house e dance.#2. Dimitri Vegas & Like Mike

Dois irmãos belgas criaram o projeto Dimitri Vegas & Like Mike em 2007. Em 2015 pela primeira vez conseguiram o topo da lista ultrapassando o holandês Hardwell. O estilo da dupla é o Electro House.

#1. Martin Garrix

O holandês Martin Garrix ficou conhecido pela canção Animals, que atingiu o topo das paradas em diversos países. Com apenas 20 anos, ele já alcança a primeira posição.Veja quais foram os primeiros colocados desde que a lista é feita:

2016 – Martin Garrix

2015 – Dimitri Vegas & Like Mike

2014 – Hardwell

2013 – Hardwell

2012 – Armin Van Buuren

2011 – David Guetta

2010 – Armin van Buuren

2009 – Armin van Buuren

2008 – Armin van Buuren

2007 – Armin van Buuren

2006 – Paul van Dyk

2005 – Paul van Dyk

2004 – Tiësto

2003 – Tiësto

2002 – Tiësto

2001 – John Digweed

2000 – Sasha

1999 – Paul Oakenfold

1998 – Paul Oakenfold

1997 – Carl Cox

Veja Também

Comentários