Dia Internacional da Mulher é comemorado com música e brindes na Sedhast

Campo Grande (MS) – Ao som da banda D’ Kukas, o Dia Internacional da Mulher foi comemorado na manhã desta sexta-feira (8.3), na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast). O quadro da Sedhast é composto majoritariamente por mulheres, com aproximadamente 1,1 mil profissionais, em torno de 90% do geral.

“Sabemos da força que a mulher tem na sociedade e que também tem aqui dentro da nossa Secretaria. Esse dia deve ser sim celebrado, com muita alegria, por todas nós”, disse a titular da pasta, Elisa Cleia Nobre, acompanhada do secretário-adjunto, Adriano Chadid, e do superintendente de Administração e Finanças, Wilson Queiroz.

Mais de 40 brindes foram sorteados, como produtos de beleza e voucher para utilização em salão de beleza. O evento também contou com a participação das servidos da Controladoria Geral do Estado (CGE). Confira as fotos .

Texto e fotos: Leomar Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)