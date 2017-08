Hospital Cassems comemorou Dia dos Pais

Quando vamos a um hospital com certeza não escolhemos ir porque queremos dar uma volta ou algo assim, é um momento delicado de nossas vidas, onde estamos fragilizados por uma enfermidade ou acompanhando um amigo ou ente que está passando por essa situação, por isso o Hospital Cassems Campo Grande se preocupa com o atendimento humanizado, desde a recepção a alta de seus pacientes e foi justamente pensando nisso que nasceu o Plantão da Alegria, para trazer um pouco de amor e carinho nos momentos difíceis.

Na última sexta-feira (11) as pessoas que integram essa solidária iniciativa, todos colaboradores do Hospital Cassems, dos mais diversos setores, vestiram seus personagens e saíram distribuindo muito amor e carinho aos pais internados, visitantes, acompanhantes e os que também trabalham na unidade hospitalar.

Segundo a colaboradora do Hospital Cassems, Érica Cristina, que já é conhecida como a palhacinha pipoca pelos colegas do Plantão da Alegria, momentos como esse são emocionantes e trazem muita alegria para quem realiza a ação também. “Muitas vezes acham que nós estamos fazendo o bem e não possuem a mínima noção de que nós é que estamos recebendo o bem, quando saímos pelo hospital fantasiados somos livres para fazer as pessoas sorrirem, para brincar com elas e para trazer um pouco de carinho, de acolhimento na dor e isso nos revigora, nos fortalece e é emocionante”, disse.

Já a assistente social do Hospital, Renata Lúcia Amorim, que é a Minnie Mouse do Plantão, esse projeto foi fundado com um só objetivo, trazer alegria. “Existem muitas formas de alegrar as pessoas e nós escolhemos essa, nos fantasiar e mexer com o imaginário, sabemos que isso ajuda no processo de cura, além de permitir que o sonho faça parte do dia a dia de quem está no hospital. Esse Dia dos Pais e todos os outros que a Minnie entra em ação sinto que faz mais sentido estar aqui e me emociono sempre com as histórias e reações”, afirma.

O papai de primeira viagem, Marcelo Proster, se emocionou com a visita do Plantão, pois vai passar o seu primeiro Dia dos Pais com o filho de sete meses em um apartamento do hospital. "Ele é minha prioridade. Está com problemas respiratórios e precisa ficar internado e receber uma homenagem e um carinho do pessoal do Plantão neste momento foi muito bacana e emocionante”, destaca.

Segundo o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, que também é médico e um dos incentivadores do atendimento humanizado, o Plantão da Alegria é um exemplo de projeto a ser seguido e que com certeza traz uma dinâmica de alegria ao Hospital. “Acompanhamos e apoiamos o nascimento deste projeto em nosso Hospital porque sabemos o quanto o carinho e a atenção são importantes neste momento da vida dos nossos pacientes e familiares. Além disso, a galera traz um ar de felicidade e isso também mexe com a motivação dos nossos colaboradores e para nós é motivo de muita alegria saber que temos uma equipe do bem, que ama o que faz e que vai além pelo bem-estar de quem precisa dos serviços da nossa unidade hospitalar”, conclui.

