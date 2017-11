Dia do Voluntário no Corpo de Bombeiros Militar é instituído em MS

A data será celebrada, anualmente, em 21 de setembro - Ilustração

O governador Reinaldo Azambuja sancionou a Lei 5.090, que inclui o Dia do Voluntário no Corpo de Bombeiros Militar no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul, a ser celebrado, anualmente, em 21 de setembro. De autoria do deputado Professor Rinaldo (PSDB), a nova norma foi publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (20).

O serviço de Voluntários do Corpo de Bombeiros Militar foi criado pelo Decreto 14.568/2016, com a ideia de estender conhecimentos básicos de prevenção de acidentes, primeiros socorros e salvamento para a comunidade interessada, gerando uma força organizada para o enfrentamento de situações de calamidade, propiciando mais segurança e fomentando a cooperação voluntária.

"A lei visa reconhecer pessoas com espírito altruísta e que exercem um importante trabalho para a sociedade, sempre com o desejo de colaborar com os que necessitam”, destacou Rinaldo. Para se tornar voluntário, o cidadão deve se inscrever pelo site www.bombeiros.ms.gov.br. É preciso ter mais de 18 anos, boa saúde e certidão negativa de antecedentes criminais.

Exponan – Também foi sancionada a Lei 5.091, de autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), que insere no Calendário Oficial de Eventos a Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Nova Andradina (Exponan), realizada, entre os dias 13 a 17 de junho de cada ano. “O evento traz vários benefícios ao município, como lazer para a população, aquecimento do comércio e fomento do turismo da região”, afirmou o parlamentar.