Dia do Trabalhador: confira órgãos do Governo de MS que abrem e fecham neste feriado

Campo Grande (MS) – Nesta segunda-feira, 1º de maio, é celebrado o Dia Mundial do Trabalhador. A data é de feriado nacional no Brasil. Por isso, alguns serviços públicos não funcionam. Seguem abaixo detalhes sobre os órgãos e entidades do Governo de Mato Grosso do Sul que não terão expediente ou atenderão em horário especial. Ressalta-se que nesse período os serviços essenciais de saúde e policiamento funcionarão normalmente.

Agenfa

As Agências Fazendárias de Campo Grande e do interior não irão abrir durante o feriado, portanto, as emissões de guias deverão ser realizadas pelo site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). O atendimento volta ao normal na terça-feira (2).

Atendimento Fácil

Com o feriado do Dia do Trabalhador, as unidades do Fácil – Atendimento ao Cidadão, voltam a funcionar somente na terça-feira (2).

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) não terá expediente na segunda-feira (1º). O atendimento volta ao normal no dia seguinte. Informações podem ser obtidas na central de atendimento pelos telefones 154 (Capital) e (67) 3368-0500 (outras localidades).

Hemosul

O Hemosul, localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, em Campo Grande, atenderá um total de 120 doações no sábado (29), entre às 7h e 11h30. Na segunda-feira de feriado, 1º de maio, a unidade não funcionará. O atendimento retorna ao normal na terça-feira (2).

As unidades do Hemosul no interior (Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas e Paranaíba) que coletam sangue para doação também ficarão fechadas durante todo o feriado, com atendimento normal a partir de terça-feira (2).

Secretarias, fundações e autarquias estaduais

Todos estes órgãos terminam o expediente nesta sexta-feira e retornam na terça-feira (2), a partir das 7h30.

