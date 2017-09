Dia do Profissional de Educação Física é comemorado pela Câmara

A solenidade será realizada no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park / Divulgação

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizam na próxima terça-feira (5), às 19 horas, sessão solene em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física.

A data foi instituída por meio da Resolução nº 1.128/11, de autoria do vereador Prof. João Rocha, presidente da Casa de Leis.

De acordo com João Rocha, "a homenagem tem a finalidade de reverenciar os profissionais de Educação Física que se destacam pelo brilhante trabalho que desenvolvem na manutenção da saúde, do bem estar e na melhora do condicionamento físico de seus alunos e desta forma contribuem para melhor qualidade de vida da população", afirma.

A comemoração do Dia do Professor de Educação Física acontece no dia 1º de setembro, em razão de a profissão ter sido regulamentada através da Lei Federal de n° 9.696/98 e publicada na mesma data.

Serviço - A solenidade será realizada no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park.

Confira a lista de homenageados:

Ademir Santana - Jackelyne da Silva Xavier e Marcos Correia da Costa

Ayrton Araújo do PT - Luiz Antonio Stopa e Willian da Silva Jeronimo

Betinho - Murilo Moreira e Thaís Leite Barbosa

Carlão - Marcela Grisólia Grisoste e Regina Amorim Candinho

Chiquinho Telles - Helder Ribas e Riverton Francisco de Souza

Delegado Wellington - Durval Barbosa da Silva Filho e Marcílio Dias Ferreira de Vasconcelos

Dharleng Campos - Camila Rodrigues Farías e Éderson Joacir Wagner

Dr. Loester - Pedro Junior Luiz dos Santos e Renata Cristina Lino Valêncio

Dr. Wilson Sami - Diego Teixeira da Silva e Carolina Felix Ramos Educador de Campos

Eduardo Romero - José Laudinês Marinho e Carlos Augusto da Silva Junior Zanettin

Enfermeira Cida Amaral - Suzani de Souza Pinheiro de Castro e Jean Pereira

Fritz - Franceline Bruschi Leal e Douglas Balduino Espíndola

Gilmar da Cruz - Fernando Madrona Pacheco e Elson Nataniel da Silva Rodrigues

João Cesar Mattogrosso - Vagner Silva de Almeida e Rodrigo Barbosa Terra

Lucas de Lima - Fernanda Braga de Souza e Jose Gehilson da Silva

Odilon de Oliveira - Ernani Tomaz da Silva e Elker Alex de Oliveira

Otavio Trad - Rafael dos Santos da Silva e Lais de Arruda Aguirre

Papy - Claudemir de Lima Souza e Kristofer Pachelli

Pr. Jeremias Flores - Márcio Aparecido Alves e Fátima Maria Pegolo Nishida

Prof. João Rocha - Angêlo Bernardi e Elaine Mitsuko Nagano

Valdir Gomes - Olga Maria Diório e Ruano Filartiga Escalante Ribeiro

Veterinário Francisco - Issias Bittar e Abener da Costa Leite Junior

William Maksoud - Aletéia Inácia Batistella Feitosa e Bruna Elisbão Silva de Souza

Câmara Municipal:

Diogo Flores Grisoste Barbosa

Hércules Barbosa Campos

Dolvair Paschoal

João Luiz Aguiar Fernandez

Willian Nowak

Reinaldo Pedro de Souza Santos

Veja Também

Comentários