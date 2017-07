Dia do Produtor Rural será marcado por feira de homenagem promovida pelo Sebrae

O Sebrae/MS promove nesta terça-feira, 25 de julho, das 8 às 11 horas, no estacionamento de sua sede na Capital (Av. Mato Grosso, esquina com a Rua Bahia), uma feira em homenagem ao Dia do Produtor Rural, data comemorada em todo o país.

Será comercializada a produção de agricultores familiares e agroindústrias já atendidos em projetos da instituição de apoio aos pequenos negócios em Mato Grosso do Sul; produtos como alface, rúcula, couve, beterraba, cenoura, banana chips, mel com pimenta, doces em compota; entre outros.

“O Sebrae apoia o agronegócio e estimula o desenvolvimento sustentável. Trabalhamos para que a produção familiar no campo seja feita de forma cada vez mais organizada, e que a união destes produtores gerem emprego, renda e alimentos de qualidade para abastecer o mercado e atender a uma demanda local latente”, explica o superintendente do Sebrae em MS, Cláudio Mendonça.

Segundo a Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), Mato Grosso do Sul possui 55.023 produtores rurais da agricultura familiar. Com a inclusão de indígenas e pescadores, esse número aumenta para 70.810 pessoas.

O Sebrae/MS orienta hoje 250 agricultores familiares no Projeto HortiFruti MS, que obtiveram juntos faturamento total de R$ 4 milhões no ano passado. Além disso, a instituição atende a 60 agroindústrias que arrecadam cerca R$ 1,4 milhão por ano com a vendas de seus produtos.

