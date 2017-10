Dia do Policial Militar Feminino entra para calendário oficial de Mato Grosso do Sul

As policiais militares que prestam serviços em Mato Grosso do Sul estão sendo homenageadas pela Lei 5.070, de 29 de setembro deste ano, que foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (2). Pela nova norma, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (PMDB), o Dia do Policial Militar Feminino no Estado será celebrado anualmente em 1º de setembro.

A nova data passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei 3.945, de 4 de agosto de 2010. “O objetivo do projeto é conferir merecida homenagem a estas valorosas mulheres que, por meio de sua atuação profissional, trazem maior sensibilidade ao exercício policial, proporcionando novas visões à instituição e fortalecendo toda a sociedade”, disse Mochi quando apresentou o projeto de lei.

O quadro de militares ativos no Estado é de 5,9 mil homens e mulheres, o que representa média de um para cada 459 habitantes, considerando que vivem em Mato Grosso do Sul 2,7 milhões de pessoas, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

