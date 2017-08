Dia do Nutricionista: a importância do profissional para uma dieta equilibrada e saudável

Criado para homenagear os profissionais que se dedicam a promover a qualidade de vida e a educação alimentar, o Dia do Nutricionista é comemorado nesta quinta-feira (31). A data ganha ainda mais relevância dentro de um cenário em que as pessoas buscam, cada vez mais, ter um estilo de vida saudável, principalmente por conta do aumento do sobrepeso e da obesidade no Brasil. Apenas para se ter uma ideia, mais da metade da população brasileira está com sobrepeso e a obesidade já atinge 20% das pessoas adultas.

Os dados, divulgados em janeiro de 2017, são oriundos do relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS). Segundo o documento, o sobrepeso em adultos passou de 51,1% em 2010, para 54,1% em 2014. Já a obesidade passou de 17,8% para 20% no mesmo comparativo.

Esses números preocupantes acabam motivando muita gente a mudar os hábitos alimentares. No entanto, é preciso ter cuidado, visto que realizar alterações na alimentação por conta própria pode colocar a saúde em risco e trazer complicações. “A iniciativa é louvável, porém qualquer dieta, seja para perder peso ou ganhar massa muscular, precisa ter a chancela e o acompanhamento do nutricionista para que a mesma tenha o efeito desejado, sem que déficits nutricionais sejam desenvolvidos”, afirma Cyntia Maureen, nutricionista e consultora da Superbom, indústria alimentícia especializada na fabricação de produtos saudáveis.

O nutricionista fornece a devida orientação para o indivíduo atingir os seus respectivos objetivos, sempre desenvolvendo planos de refeições e educação sobre o controle de porções. “Cada metabolismo possui sua especificidade, portanto, a conduta alimentar varia de pessoa para pessoa. É preciso sempre levar em conta variáveis como idade, disponibilidade para prática de exercícios físicos, intolerâncias e alergias”, pontua Cyntia.

Com esse auxílio, é possível amenizar problemas e manter a saúde, o bem-estar e o humor em dia, além de prevenir futuras doenças. “Atualmente, o nutricionista é visto como um profissional de saúde completo e quanto mais próximo da população ele estiver, mais efetiva será sua atuação e mais expressivo o impacto em nível de saúde no Brasil”, conclui a consultora da Superbom.

