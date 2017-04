Dia do Índio: Festa da Marçal de Souza pode entrar no calendário de eventos de Campo Grande

A aldeia urbana Marçal de Souza, no bairro Tiradentes, comemorou com festa o Dia do Índio nesta quarta-feira, 19 de abril, data em que as atenções estão voltadas para uma reflexão sobre os valores culturais desse povo. A prefeitura, por meio da subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, vai propor que a festa seja incluída no calendário oficial de eventos de Campo Grande.

Em nome do prefeito Marquinhos Trad, o subsecretário Ademar Vieira Júnior prestigiou o tradicional evento, que todos os anos acontece na Escola Municipal Sulivam Silvestre de Oliveira -Tumune Kalivono – “Criança do futuro”, e falou da importância do evento para a sociedade.

“Essa é uma oportunidade para que a sociedade reflita sobre a importância da preservação dos valores dos povos indígenas. Incluir a festa no calendário oficial da cidade permitirá ao poder público incluir o evento no orçamento e garantir que essa celebração, tão importante no sentido histórico e cultural, seja preservado. A atual gestão desde o início demonstra essa preocupação, do respeito à cultura e ao povo indígena. Recentemente tivemos um avanço que foi lembrado hoje no evento como motivo de orgulho pela comunidade indígena, que foi a escolha do Coordenador Indígena do município, que pela primeira vez aconteceu sem a interferência da gestão. Sem dúvida é um avanço para o povo indígena que vive em nossa capital e que começa a ser vista e reconhecida como parte integrante e fundamental da sociedade”, considera o subsecretário Ademar Vieira

A programação incluiu apresentações culturais da etnia terena, também com a exposição de uma feira indígena Cultural preparada por alunos e professores da Escola, onde a comunidade pôde conhecer e aprender um pouco mais sobre a cultura dos Terena.

As atividades culturais também abrangeram o memorial da cultura indígena, na aldeia urbana Marçal de Souza. Um momento marcante foi o hino de Campo Grande cantado na língua Terena, seguido pela dança do bate pau – uma das principais apresentações do povo terena, que tem sido repassada de geração em geração.

Veja Também

Comentários