Dia do Bombeiro Voluntário pode ser criado no Estado

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Professor Rinaldo (PSDB), apresentou uma propostas de lei que tem o intuito de reconhecer e incentivar pessoas que se dedicam a ajudar o próximo. O “Dia Estadual do Bombeiro Voluntário” pode ser comemorado todo dia 21 de setembro, a data escolhida refere-se ao Decreto nº 14.568/2016 que instituiu o serviço de Voluntários do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. Segundo o autor, “a finalidade é justamente honrar para esse trabalho tão importante que exercem para a sociedade, despertando sempre o desejo colaborar com os que necessitam”, justificou Rinaldo.

A matéria também prevê a criação da “Semana Estadual de Prevenção de Acidentes na Comunidade”. A finalidade é conscientizar a população dos perigos dos acidentes domésticos, orientando a melhor maneira de evitá-los. “A maioria dos acidentes que acontecem dentro de casa podem ser evitados se agirmos de maneira correta desde a prevenção e até o socorro as vitimas”, ponderou o deputado.

De acordo com o Ministério da Saúde, no total, cerca de 5 mil crianças morrem de acidentes e cerca de 100 mil ficam hospitalizadas anualmente, configurando-se como uma séria questão de saúde pública. Números que poderiam ser bastante reduzidos com um pouco mais de precaução por parte dos responsáveis.

Veja Também

Comentários