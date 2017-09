Dia do Administrador será comemorado com capacitações em Campo Grande

Dia do Administrador será comemorado com capacitações / Divulgação

Estão abertas as inscrições para a 25ª Semana de Administração da Uniderp (Semad), que acontecerá 13 a 15 de setembro, na unidade Matriz da universidade. Serão oferecidas seis capacitações sobre diversos temas do universo empresarial destinadas aos universitários, empreendedores e colaboradores dos setores de comércio, serviços e indústrias da Capital. A iniciativa acontece em alusão ao Dia do Administrador, celebrado no último sábado - 9 de setembro.

Segundo a coordenadora do curso Fabiane Biazetto a programação contempla palestras nos períodos matutino e noturno. "Profissionais renomados do mercado dividirão suas experiências e também comentarão sobre novidades para auxiliar o desenvolvimento da área privada", explica. As perspectivas, oportunidades e o mercado de trabalho no segmento de Administração também serão abordados.

Para participar, basta comparecer ao evento munido de dois quilos de alimentos não perecíveis ou produtos de limpeza e higiene pessoal. A arrecadação será encaminhada a instituições filantrópicas. Informações pelo telefone (67) 3348-8244 ou email 25semaduniderp@gmail.com. Confira a programação completa.

13 de setembro (quarta-feira)

Horário: 19h30min

Local: auditório bloco 5

Palestra: Perspectivas desafiadoras para o profissional de Administração

Ministrante: administrador de empresas e conselheiro do Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul (CRA/MS), Marcos Silva.

14 de setembro (quinta-feira)

Horário: 8h

Local: auditório bloco 7

Mesa-redonda: A mulher como agente de inspiração empreendedora

Participantes: Marisa Mujica (loja Ma.Mu); Marcia Chiad (Recanto das Ervas) e Adelina Splenger (Colégio Paulo Freire)

Horário: 9h30

Local: auditório 7

Palestra: Análise das redes sociais e a inteligência competitiva

Ministrante: Doutor em Administração e analista do Núcleo de Desenvolvimento Institucional e Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, José Roberto Souza Freire.

Horário: 19h30

Local: auditório do bloco 7

Palestra: O conflito entre gerações no ambiente empresarial

Ministrante: presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos de Mato Grosso do Sul, diretor da Coppini Estratégias Humanas, palestrante e consultor, Luciano Coppini

Horário: 19h30

Local: auditório do bloco 5

Palestra: Empregabilidade x trabalhabilidade: o perfil do profissional altamente cobiçado pelas organizações.

Ministrante: diretor de Tecnologia do Grupo WTW, administrador, professor, palestrante, empresário e online marketer, Kenneth Corrêa.

15 de setembro (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: auditório do bloco 7

Palestra: Oportunidades e desafios para a próxima década em MS

Ministrante: Secretário Adjunto de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Ricardo Senna.

Serviço

Uniderp | 25ª Semana de Administração

Dias: 13 a 15 de setembro

Local: Uniderp Matriz

Endereço: Avenida Ceará, 333.

Informações: 25semaduniderp@gmail.com

Telefone: (67) 3348-8244

